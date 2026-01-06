Хегсет: США намерены добиться движения своего флота по всему миру

США стремятся обеспечить движение своего военно-морского флота по всем ключевым мировым морским маршрутам, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«При президенте Трампе США уделяют серьезное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах»,— сказал господин Хегсет во время визита на судоверфь в штате Вирджиния.

Глава Пентагона подчеркнул, что для достижения цели создается «более крупный, современный и смертоносный флот». Он добавил, что цель США — создать вооруженные силы, способные не просто реагировать на угрозы, а обеспечивать глобальное доминирование.