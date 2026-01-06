Госдеп назвал Западное полушарие зоной интересов Вашингтона

Госдепартамент США заявил, что Западное полушарие является сферой интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности»,— сообщается в заявлении американского ведомства в соцсети Х.

4 января госсекретарь США Марко Рубио, на следующий день после военной операции в Венесуэле, заявил, что США не позволят «Западному полушарию стать оперативной базой для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов».

5 января президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке. Власти США обвиняют венесуэльского политика в наркотерроризме и незаконном обороте оружия.