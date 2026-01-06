«РИА Новости»: стрельба в Каракасе была связана с дронами

Стрельба в районе резиденции президента в Каракасе началась из-за беспилотников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве Венесуэлы.

«Произошедшее в центре Каракаса было вызвано беспилотниками, пролетавшими над районом без разрешения, и предупредительными выстрелами полиции. Конфронтации не было, вся страна находится в состоянии полного спокойствия»,— сказал собеседник агентства.

По информации венесуэльского издания BNO News, первые сообщения о стрельбе в столице появились около 20:30 по местному времени 5 января (3:00 мск 6 января). В соцсетях публиковали видеозаписи очевидцев, на которых запечатлен огонь из оружия, направленный в небо.