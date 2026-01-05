Суд да дело

Минувший год был богат на громкие коррупционные дела. В них оказались замешаны высокопоставленные представители судейского корпуса, топ-чиновники регионального уровня, законодатели, местные элиты. «Ъ-Кубань» вспоминает о самых значимых из них.

Непоколебимый авторитет поколебали

Скандал с антикоррупционным иском Генпрокуратуры к экс-главе Краснодарского краевого суда Александра Чернова об обращении в собственность РФ существенной части его собственности, а также имущества связанных с ним лиц, сотряс юридическую сферу Кубани еще в октябре 2024 года. Но тогда в крае никто не решился его рассматривать, и в итоге по решению Верховного суда РФ оно было передано в Красногорский городской суд Московской области. Основная борьба по этому делу развернулась там именно в минувшем году.

Александру Чернову вменили то, что он приобретал компании и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, хотя его судейский статус запрещал заниматься бизнесом и получать от него доходы. Средства, полученные от незаконного бизнеса, по данным правоохранителей, вкладывались в приобретение дорогостоящей недвижимости, которая использовалась в том числе в коммерческих целях.

Соответчиками господина Чернова стали 14 физических и четыре юридических лица. В основном речь идет о близких господина Чернова и покойного экс-главы Кавказского района края Виталия Очкаласова, деловые связи с которым приписывают бывшему судье. Двое из ответчиков (Татьяна Очкаласова и Виталий Новиков) являются действующими депутатами Заксобрания Кубани.

В августе «Ъ» сообщил, что всего по данному иску Генпрокуратура изъяла в пользу РФ недвижимости, долей в компаниях и денежных средства на общую сумму порядка 13 млрд руб.

Данное решение обжаловано ответчиками, однако на апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд дело пока не поступило.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила отставку господина Чернова в связи нарушением им профессиональной этики. Утрата статуса судьи в отставке влечет за собой лишение денежного содержания и льгот.

По неподтвержденным данным, Александр Чернов покинул Россию и сейчас проживает на Кипре.

Без отелей и полномочий

Резонанс получило дело выходца с Кубани Виктора Момотова, в прошлом декана юрфака КубГУ, бывшего судьи Верховного суда РФ, теперь уже экс-председателя Совета судей РФ и экс-члена Президиума ВС РФ.

Останкинский районный суд Москвы в октябре удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации связанных с Виктором Момотовым активов на сумму около 9 млрд руб. В доход государства изъято 95 объектов недвижимости в Москве, Краснодарском крае, Воронежской, Ростовской и других областях.

Кроме самого Виктора Момотова, ответчиками по делу стали краснодарский предприниматель и владелец сети отелей Marton Андрей Марченко, его сын Иван и ООО «Гостиница "Вологда"». Со ссылкой на надзорное ведомство сообщалось, что господин Момотов якобы через доверенных лиц владел 44 земельными участками и 51 объектом недвижимости. Сообщалось также, что в ходе процесса прокуратура заявила о связях бывшего председателя Совета судей с бенефициарами агроконцерна «Покровский» и экс-главой Краснодарского краевого суда Александром Черновым, чьи активы ранее изъяли по аналогичному иску.

Виктор Момотов отверг все обвинения, подчеркнув, что не занимался бизнесом и «не нарушал закон о статусе судей». После заседания он заявил, что «в демократическом обществе к решению суда следует относиться с уважением — после всех стадий обжалования и проверок». На это решение экс-судья принес апелляционную жалобу. Тем не менее, спустя сутки, Совет судей России единогласно принял отставку своего председателя.

Династию зажимают (т)исками

Волжский городской суд Волгоградской области также по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи, возглавлявшего судебную систему республики с 1998 по 2019 год, Аслана Трахова, а также активы, принадлежащие его близким родственникам и доверенным лицам. В их числе оказались его сын, ранее возглавлявший Прикубанский районный суд Краснодара, Рустем Трахов, дочь Сусана Коблева и ее бывший супруг Каплан Коблев. Всего изъято имущества на 13 млрд руб.

Прокуратура утверждает, будто Аслан Трахов якобы извлекал выгоду из служебного положения и оформлял незаконно полученные активы на родственников и доверенных лиц. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы стоимостью более 2,5 млрд руб., в том числе более 160 объектов недвижимости в Краснодаре, Новороссийске, Майкопе и Адыгее, оформленных на членов семьи и доверенных лиц экс-главы ВС республики. Сообщалось, что ответчики согласились с требованиями прокуратуры и признали, что использовали служебное положение в личных целях.

В конце августа издание писало об аресте Сусаны Коблевой, которая подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). До этого были заключены под стражу ее бывший супруг Каплан Коблев, а также предприниматели Алексей Еремышко и Александр Агеев, которые также фигурируют в антикоррупционном иске Генпрокуратуры.

В начале декабря Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству второй антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к Аслану и Рустему Траховым. В этот раз на 5,4 млрд руб. Среди активов, которые надзор требует изъять, перечислены сельскохозяйственные предприятия в Адыгее и Краснодарском крае, в том числе, АО «Марьинское», ООО «Агро-Юг» и ООО «Колосс», строительная компания ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперская организация ООО «Диво». Совокупная капитализация компаний превышает 2 млрд руб., ежегодный доход — 780 млн руб., а валовая прибыль — 271 млн руб. По данным «Ъ», Генпрокуратура также настаивает на обращении в доход государства более 630 объектов недвижимости. В их число входят 442 земельных участка, 174 нежилых здания и помещения коммерческого назначения, восемь особняков и девять квартир. Эти активы суд уже арестовал. Дело начнет слушаться в январе.

На Красной тоже неспокойно

Наделало шума дело бывшего вице-губернатора Кубани и атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. Он объявил о своем уходе с должности замглавы края 29 сентября, объяснив это намерением отправиться в зону СВО. Однако убыть на передовую экс-чиновник не успел, а в тот же день был показательно под видеокамеру задержан силовиками в центре Краснодара. По версии обвинения, он организовывал махинации с закупками обмундирования и других необходимых вещей для добровольческих подразделений, выполняющих боевые задачи. Защита выявленные следствием расхождения в отчетах по расходованию средств объясняет спешкой и техническими ошибками организаторов закупок. Бывший чиновник, обвиняемый в организации особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сейчас находится в СИЗО.

Первомайский суд Краснодара в последние дни ушедшего года признал виновным в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) другого экс-вице-губернатора Кубани по строительству — Сергея Власова.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, господин Власов якобы «узнал о том, что генеральный директор руководителя НАО ”Региональная строительная компания” (РСК) получает незаконное денежное вознаграждение от субподрядных организаций». «Он (Сергей Власов — «Ъ-Кубань») высказал требование о передаче ему взятки в виде денег в размере, эквивалентном 50% сумм незаконного денежного вознаграждения, получаемого последним. За указанное вознаграждение Власов пообещал предпринимателю не принимать никаких мер по фактам указанной противоправной деятельности последнего, а напротив обеспечить дальнейшее бесперебойное финансирование строительных работ, выполняемых НАО “РКС КК”», — говорилось в релизе. Уточнялось, что гендиректор сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы, после чего экс-чиновник и был задержан сотрудниками ФСБ «в момент передачи взятки в размере 3 млн руб.».

Экс-вице-губернатор отрицает свое отношение к найденным правоохранителями деньгам и в суде вину свою не признал.

Однако суд посчитал его вину доказанной и назначил ему наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 90 млн руб., а также лишением права занимать должности во власти на срок 12 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

Также в Краснодаре продолжается расследование уголовного дела преемника Сергея Власова на посту замглавы Кубани по строительству – Александра Нестеренко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при приеме работ по ремонту школы в Геническе Херсонской области. Вменяемый Александру Нестеренко эпизод относится к периоду, когда он возглавлял ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГКУ ГУСКК). В мае 2023 года он от имени учреждения заключил контракт на выполнение работ по капремонту школы.

Генподрядчиком по контракту стало НАО РСК. В декабре 2023 года Александр Нестеренко подписал акты приема работ у НАО РСК.

В здании школы остались недоделки, устранение которых потребовало затрат в объеме 27,4 млн руб.

По мнению следствия, господин Нестеренко, подписывая документы, хотел приукрасить результаты своей работы и скрыть срыв сроков ремонта. Выяснилось это только в 2025 году. Чиновник был арестован, но после того, как признал вину, был выпущен из СИЗО под домашний арест.

При этом один из основных свидетелей по делам бывших вице-губернаторов Сергея Власова и Александра Нестеренко директор генподрядчика НАО РСК Василий Хейман отправился в зону СВО, его собственное уголовное дело о взяточничестве было приостановлено.

Дело бывшего первого вице-мэра Краснодара и в прошлом первого замруководителя краевого депстроя Кирилла Мавриди, которое уже почти благополучно завершилось для чиновника, возвращено на пересмотр. Изначально ему было предъявлено обвинение в получении взяток. По версии следствия, в декабре 2020 года господин Мавриди, еще работая в депстрое края, получал взятки от подрядчиков по госконтрактам и направлял эти средства на закупку новогодних подарков для коллег из других ведомств.

Экс-чиновник признал свою вину лишь в том, что допустил такую практику, но заявил, что лично себе ничего не оставлял.

Суд переквалифицировал ему действия на превышение должностных полномочий, вынеся обвинительный приговор, освободил от наказания с учетом срока, отбытого в СИЗО. С приговором согласился крайсуд, но кассационная инстанция велела пересмотреть дело, указав на незаконность переквалификации обвинения. Апелляция приступит к пересмотру дела в январе.

А что там «на местах»

В конце мая Кропоткинский горсуд по иску прокуратуры изъял в пользу Российской Федерации имущество членов семьи бывшего главы Кавказского района, покойного Виталия Очкаласова (Семена, Татьяны, Александры и Тамары Очкаласовых). По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, поводом для иска послужило несоблюдение бывшим главой района запретов и ограничений закона о противодействии коррупции. Этот антикоррупционный иск стал вторым, предъявленным к семье. В первом деле Очкаласовы выступали как соответчики экс-главы крайсуда Александра Чернова, на связях семьи с которым настаивают правоохранители.

По утверждению пресс-службы, одновременно с исполнением полномочий Виталий Очкаласов приобретал коммерческие предприятия и руководил ими. Прибыль от бизнес-активов, говорилось в сообщении, он вкладывал в создание новых бизнес-проектов, «которые в целях конспирации и сокрытия от органов контроля регистрировал на членов своей семьи». Активы общей стоимостью порядка 5,5 млрд руб. были изъяты. Кроме компаний, у семьи были изъяты 135 земельных участков общей площадью более 3,2 тыс. га и совокупной кадастровой стоимостью свыше 669 млн руб., а также 17 объектов недвижимого имущества кадастровой стоимостью более 70 млн руб.».

Решение оставил в силе Мосгорсуд, в январе Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на эти решения родственников покойного экс-главы Кавказского района.

Хостинский суд Сочи сейчас рассматривает аналогичный иск Генпрокуратуры, предъявленный к бывшему мэру Сочи (а до этого – вице-губернатору Кубани) Алексею Копайгородскому, его родственникам и иным лицам, которых с опальным чиновником связывают правоохранители. Ответчиками по делу, помимо господина Копайгородского, выступают его жена Янина Копайгородская, мать Галина Копайгородская, юрист Полина Чернышенко, а также автономная некоммерческая организация «Мир детства», четыре коммерческие фирмы — ООО «Алекс», ООО «Бизнес Комфорт-Юг», ООО «ТМ Отражение», ООО «Хугге» — и еще восемь физических лиц.

В рамках этого дела прокуратура просит изъять в казну 77 объектов недвижимости в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Санкт-Петербурге, Москве Ленобласти на 1,6 млрд руб., оформленные на ответчиков, главным образом на жену экс-мэра. Также в иск попали десять автомобилей, из которых пять – Mercedes. Адвокаты семьи заявляют, что их доверители не признают иск, так как все объекты имеют законное происхождение, подтверждены договорами, декларациями и правоустанавливающими документами. Слушания по делу продолжатся после новогодних праздников.

Также Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в декабре согласился с решением Центрального суда Сочи об изъятии у экс-депутата городского собрания Сочи и девелопера Сергея Эксузяна шести объектов недвижимости и денежные средства в размере более 110 млн руб. Суд установил, что стоимость указанных активов существенно превышает официальные доходы, зафиксированные за длительный период. Этот иск Генпрокуратуры рассматривался по второму кругу. В 2024 году Верховный суд РФ отменил решение об изъятии, указав на неполноту правовой оценки. После повторного разбирательства аргументы прокуратуры были признаны обоснованными.

В феврале Сергей Эксузян был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве и заключен под стражу решением Центрального районного суда Сочи.

В декабре Геленджикский горсуд удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к экс-главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, обратив в доход РФ имущество, принадлежащее ему и еще 11 его родственникам. По данным надзорного ведомства, бывший глава района купил на незаконные доходы 99 объектов недвижимости общей площадью свыше 149 тыс. кв. м. Также ответчик купил 13 транспортных средств. Помимо объектов недвижимости, у экс-чиновника изъяли 87 млн руб.

По версии надзорного ведомства, в период работы главой муниципалитета Сергей Лесь допускал серьезные нарушения при распоряжении муниципальной собственностью. Чиновник был арестован 11 октября, в тот момент, когда вез в автомобиле со своим братом крупную сумму денег, а также золотые слитки. Накануне ареста главы в администрации Крымского района прошли обыски.

Дума перестала быть тихой гаванью

В получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) обвинен до недавнего времени депутат Госдумы от Кубани, а в прошлом вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении его полномочий, а суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО.

По версии следствия, Анатолий Вороновский получал взятки в виде имущества и услуг в 2019–2020 годах, когда являлся вице-губернатором края, курирующим дорожную отрасль (в Госдуму он попал в 2021 году). Сообщалось, что ему, в частности, вменяется эпизод с директором Дагомысского ДРСУ Сафарбием Напсо. Якобы тот за «общее покровительство» потратил на чиновника более 25 млн руб.

Сообщалось, что Сафарбий Напсо дал показания о взятках Анатолию Вороновскому в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Его уголовное преследование за участие в коррупционном преступлении прекратили, а за махинации с имуществом ДРСУ он по приговору Лазаревского райсуда Сочи в особом порядке получил четыре года.

Также, неудачно прошел 2025 год для другого кубанского депутата в Госудуме — Юрия Напсо. Сочинский суд поддержал позицию Генпрокуратуры, согласно которой господин Напсо, нарушая запрет на предпринимательскую деятельность, фактически управлял топливными компаниями и объектами недвижимости, оформленными на аффилированных лиц. По решению сочинского суда у него изъято активов на 1,4 млрд руб. Крайсуд утвердил это решение в конце ноября, оно вступило в силу. Весной Юрий Напсо решением Госдумы был лишен мандата в связи отсутствием в стенах парламента в течение 734 дней. Сам господин Напсо заявил, что все это время находился на лечении и восстановлении в ОАЭ

И в полиции не подкачали

Свой вклад в статистику коррупционных нарушений внесли и сами правоохранители. Советский суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры, предъявленный к экс-начальнику УМВД Краснодару Александру Семенову и его супруге Ольге Семеновой (она также ранее являлась офицером полиции). В доход государства обращено принадлежавшее им имущество на сумму более 3 млрд руб. в связи с тем, что они, утверждает прокуратура, нарушая антикоррупционные запреты, использовали свое должностное положение в правоохранительных органах в целях личного обогащения, увеличения капитализации своих активов, прикрытия незаконного осуществления предпринимательской деятельности и легализации коррупционных доходов через аффилированных с ними лиц.

Суд установил, что с января по ноябрь 2005 года Александр Семенов использовал служебное положение для незаконного получения высоколиквидных земельных участков в центре Краснодара общей площадью 1 га. Занимая пост руководителя УВД, он построил на этих территориях дорогостоящие коммерческие объекты: шестиэтажную гостиницу с более чем 50 люксовыми номерами, 13 торговых площадок, базу для строительной техники и автозаправку.

Семеновы также создали и купили девять высокодоходных компаний в Краснодарском крае, работающих в сферах гостиничного бизнеса, благоустройства и аренды. Все организации регистрировались на номинальных владельцев.

Должностное положение Александра Семенова позволяло ему влиять на местные власти для заключения с его структурами свыше 450 муниципальных контрактов по содержанию общественных территорий на сумму 2,4 млрд руб. Чтобы скрыть активы от контролирующих органов, супруги привлекли родственников и доверенных лиц в качестве номинальных собственников. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд обратил в доход государства восемь земельных участков и доли в пяти участках, девять жилых и 13 нежилых зданий, а также доли в 11 нежилых объектах. Кроме того, изъяты 100% долей в уставном капитале организаций, оформленных на Ольгу Семенову и доверенное лицо.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в конце ноября вынес обвинительный приговор бывшему начальнику управления собственной безопасности МВД Краснодарского края Дмитрию Фролову. Они признан виновным в получении взяток. Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 5 млн руб. При этом суд оправдал его по обвинению в организации преступного сообщества.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об обращении в пользу РФ 7 млн руб. с экс-начальника отдела экономической безопасности управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу Романа Неделько, и бывшего главы общественного совета при этом ведомстве Георгия Шауро. Ранее они были в уголовном порядке осуждены за мошенничество и покушение на посредничество в крупной взятке. После завершения уголовного процесса прокурор края Сергей Табельский обратился в суд с иском о признании факта получения коррупционных средств недействительной сделкой с изъятием у осужденных 7 млн руб. в доход РФ. Добиться удовлетворения этого иска ему удалось только на втором круге рассмотрения дела.

По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю, усредненная сумма взятки по выявленным в I полугодии 2025 года преступлениям составила на Кубани 708 тыс. руб. Годом ранее, в 2024-м, ее размер составлял 345 тыс. руб., что говорит о более чем двукратном росте размера полученных взяток. В конце 2025 года Первомайский суд опубликовал судебный акт с закрытыми персональными данными, согласно которому в деле о взятке фигурировала сумма в 150 млн руб. Эти средства были фактически переданы для проведения операции по выпуску лица, обвиняемого в коммерческом подкупе, из СИЗО, ознакомлении с его уголовным делом и переквалификации обвинения на менее тяжкую статью.

Подготовил Андрей Обнорский