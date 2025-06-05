Чиновники остались без свидетеля

“Ъ” стали известны новые обстоятельства уголовного преследования Сергея Власова и Александра Нестеренко, которые последовательно занимали пост заместителя главы Краснодарского края по строительству, а затем один за другим были арестованы. Экс-чиновников обвиняют в различных злоупотреблениях при ремонте школ в Херсонской области. Один из основных свидетелей Василий Хейман, директор фирмы-генподрядчика, отправился в зону СВО, его собственное уголовное дело о взяточничестве приостановлено.

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Как стало известно “Ъ”, Прикубанский районный суд Краснодара приостановил производство по уголовному делу в отношении бывшего директора НАО «Региональная строительная компания» (РСК) Василия Хеймана, который обвиняется в получении крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ, семь эпизодов). Подсудимый на стадии предварительного слушания заключил контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в зоне специальной военной операции, пояснили “Ъ” в суде. Подробности уголовного преследования экс-застройщика не раскрываются.

В июне 2024 года прокуратура края сообщала о том, что бывшего директора РСК обвинили в мошенничестве при достройке проблемного ЖК «Парусная регата» в Краснодаре с ущербом в сумме 17 млн руб.

НАО «Региональная строительная компания» учреждено администрацией Краснодарского края, занимается достройкой жилья для обманутых дольщиков. Кроме того, РСК являлась генподрядчиком при строительстве и ремонте медицинских учреждений в Краснодарском крае, а также в проектах капремонта общеобразовательных школ в Херсонской области. В качестве заказчика в проектах выступало государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГКУ ГУСКК).

С 2021 по 2024 год ГУСКК последовательно возглавляли Сергей Власов и Александр Нестеренко, каждый из которых с поста руководителя учреждения переходил на должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам строительства. Сейчас оба бывших чиновника находятся под стражей по обвинению в должностных преступлениях, совершенных при реализации строительных проектов в Херсонской области. В обоих уголовных делах речь идет о низком качестве работ и срыве сроков, к чему причастна компания-генподрядчик РСК под руководством Василия Хеймана. Таким образом, Василий Хейман является ключевым свидетелем в каждом из резонансных дел в отношении высокопоставленных кубанских чиновников.

В частности, Александра Нестеренко обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приеме работ по ремонту средней школы №3 в городе Геническе Херсонской области.

По версии следствия, чиновник, который в тот момент руководил ГКУ ГУСКК, желая приукрасить итоги своей работы, не обратил внимания на многочисленные недоделки. В результате бюджету был нанесен ущерб на сумму 27 млн руб.

Сергей Власов, занимая пост вице-губернатора, в мае 2024 года был задержан в момент передачи взятки в размере 3 млн руб. от Василия Хеймана. По версии обвинения, директор РСК рассчитывал за счет подкупа получить покровительство заместителя главы края Сергея Власова, в том числе в проектах в Херсонской области.

Александр Нестеренко был арестован 22 мая текущего года и заключен под стражу на два месяца, экс-чиновник признал вину. Сергей Власов находится в следственном изоляторе с июня прошлого года, его уголовное дело рассматривает Первомайский суд Краснодара. Сергей Власов вину не признает и утверждает, что ничего не знал о содержимом пакета, который передал ему Василий Хейман.

Анна Перова, Краснодар