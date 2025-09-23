У судьи ВС Момотова хотят изъять объекты недвижимости на Кубани

Генеральная прокуратура России направила в Останкинский районный суд Москвы иск о взыскании в доход государства почти сотни объектов недвижимости, связанных с уроженцем Кубани, судьей Верховного суда и председателем Совета судей Виктором Момотовым. Как сообщил «Ъ», речь идет о 95 объектах, зарегистрированных на третьих лиц, но фактически находившихся в распоряжении судьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии надзорного ведомства, Виктор Момотов систематически нарушал антикоррупционное законодательство, занимался предпринимательской деятельностью и извлекал из этого доход в особо крупном размере.

В иске указывается, что имущество было оформлено на представителей окружения, в том числе краснодарского предпринимателя Марченко, связанного с криминальной средой. Стоимость активов, по данным Генпрокуратуры, превышает 9 млрд руб. Для их приобретения судья использовал доверенных лиц, скрывая реальное материальное положение, которое, как отмечает ведомство, невозможно объяснить его официальными доходами.

Виктор Момотов, назначенный в Верховный суд в 2010 году, в 2013 году был избран секретарем пленума, а с 2019 года входит в президиум высшего судебного органа. Он дважды избирался председателем Совета судей РФ, в том числе в декабре 2022 года, что обеспечило ему значительное влияние на формирование судебной практики и кадровой политики в системе.

Виктор Момотов родился в Краснодарском крае в 1961 году, окончил Кубанский государственный университет, где впоследствии сделал карьеру преподавателя и декана юридического факультета. С 2003 года имеет степень доктора юридических наук, автор более 200 научных работ. В Верховном суде он специализировался на гражданских делах.

Вячеслав Рыжков