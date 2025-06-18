Злоупотребивший вернулся домой

Как стало “Ъ”, в Краснодаре суд освободил из-под стражи бывшего заместителя главы краевой администрации Александра Нестеренко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приеме работ по ремонту школы в Геническе Херсонской области. Чиновник признал вину и активно способствует раскрытию преступления, поэтому мера пресечения изменена на домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нестеренко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Александр Нестеренко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении экс-заместителя главы Краснодарского края Александра Нестеренко, сообщил “Ъ” один из участников процесса. Обвиняемый освобожден из-под стражи и отправлен под домашний арест до 21 июля текущего года. При вынесении решения суд учел, что господин Нестеренко признал вину и активно способствует раскрытию преступления. Чиновник имеет постоянное место жительство, положительно характеризуется, у него двое детей. Суд пришел к выводу, что на данном этапе расследования отпала необходимость сохранения в отношении обвиняемого наиболее суровой меры пресечения — содержания под стражей.

Господин Нестеренко был задержан и помещен в следственный изолятор 22 мая текущего года, за день до этого губернатор Вениамин Кондратьев уволил его с должности.

Экс-вице-губернатору предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), противоправная деятельность чиновника была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Эпизод служебной деятельности Александра Нестеренко, который вменяют ему в вину, относится к тому периоду, когда он возглавлял государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГКУ ГУСКК). В мае 2023 года господин Нестеренко от имени ГУСКК заключил контракт на выполнение работ по капитальному ремонту средней школы №3 в городе Геническе Херсонской области. Генеральным подрядчиком по контракту стало НАО «Региональная строительная компания» (РСК). Краснодарский край осуществляет шефство над несколькими населенными пунктами на новых территориях, помогая восстанавливать социальные объекты. Контракт на выполнение ремонта школы осуществлялся в рамках шефской программы. В декабре 2023 года Александр Нестеренко подписал акты приема работ у НАО РСК. При этом чиновнику было известно, что фактически работы были выполнены не в полном объеме.

В здании школы остались недоделки, устранение которых потребовало затрат в объеме 27,4 млн руб. По мнению следствия, господин Нестеренко, подписывая документы, хотел приукрасить результаты своей работы и скрыть срыв сроков ремонта.

Злоупотребления со стороны Александра Нестеренко при выполнении контрактов в Херсонской области вскрылись только в 2025 году, когда он уже занимал должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам строительства. Между тем предшественник господина Нестеренко Сергей Власов еще год назад был арестован за взятку от директора РСК Василия Хеймана. Руководитель подрядной организации, утверждает обвинение, передал чиновнику 3 млн руб. за общее покровительство, включающее в том числе и урегулирование проблем со сроками выполнения работ.

Анна Перова, Краснодар