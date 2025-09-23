«Ъ»: судья ВС Момотов оказался связан с ОПГ «Покровские»

Генеральная прокуратура в иске об изъятии активов председателя Совета судей РФ, судьи Верховного суда Виктора Момотова указала на его сотрудничество с организаторами преступной группировки «Покровские». По данным «Ъ», господин Момотов использовал служебный статус для развития гостиничного бизнеса, взаимодействуя с бывшими владельцами концерна «Покровский» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым, активы которых формировались за счет коррупционных механизмов, силовых захватов и неправосудных судебных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В иске также говорится, что Виктор Момотов якобы вел совместный бизнес с владельцем сети Marton Андреем Марченко. В частности, за сотрудничество с «Покровскими» он якобы получил земельный участок в Ростове-на-Дону, где была построена десятиэтажная гостиница «Marton Седова». Несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательством, Виктор Момотов, по версии надзорного ведомства, контролировал гостиничный бизнес в семи регионах, включая Краснодарский край и Ростовскую область. Прокуратура просит обратить в доход государства недвижимость, земельные участки и около 80 нежилых зданий общей стоимостью порядка 9 млрд руб.

Ранее, в августе 2023 года, Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии активов концерна «Покровский», оценивавшихся в 67 млрд руб. В октябре того же года Лабинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры, постановив передать в собственность государства имущество Андрея Коровайко, Олега Чебанова и аффилированных лиц на сумму более 500 млрд руб.

Вячеслав Рыжков