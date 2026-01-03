Главные новости за 3 января. Кубань, Крым, Адыгея

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная часть целей была зафиксирована над Республикой Крым и Краснодарским краем.

В Апшеронском районе Краснодарского края удалось восстановить электроснабжение более 11 тыс. домов после недавней непогоды. Электричество частично подано в девяти поселениях муниципалитета.

В Белореченске в ближайшее время планируется запуск оставшихся четырех котельных. Для этого было восстановлено электроснабжение двух водозаборов, после чего в ночное время началось наполнение баков системы теплоснабжения города.

В Краснодаре с 1 февраля 2026 года будет введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне улицы Сормовской. Ограничения коснутся участка дороги между первым и вторым Онежскими проездами.

В Краснодарском крае по итогам 2025 года зафиксирован рост стоимости проживания в гостиницах различных категорий. Наиболее заметное увеличение цен отмечено в сегменте отелей категории четыре и пять звезд.

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение на территории Краснодарского края на период с 4 по 5 января 2026 года. В регионе ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра.

В Краснодарском крае полностью восстановлена железнодорожная инфраструктура, обеспечивающая движение поездов. К ликвидации последствий были привлечены более 1 тыс. работников РЖД.