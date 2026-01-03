Над Крымом и Краснодарским краем за ночь сбили 18 беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Основная часть целей была зафиксирована над Республикой Крым и Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По официальным данным, над территорией Крыма были уничтожены 12 беспилотников, еще шесть — над Краснодарским краем. Кроме того, два беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Ростовской областью. По одному БПЛА уничтожено над территорией Республики Адыгея и над акваторией Азовского моря.

Все цели были нейтрализованы дежурными средствами ПВО. Информация о последствиях на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае утвердили поправки к региональному закону об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за распространение информации о террористических актах, диверсиях и атаках беспилотных летательных аппаратов. За публикацию сведений, позволяющих определить местонахождение российских военных объектов, а также оценить последствия чрезвычайных ситуаций, предусмотрены штрафы. Для граждан, впервые допустивших такое правонарушение, размер штрафа составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., при повторном нарушении — 5 тыс. руб. Для должностных лиц штрафы установлены в диапазоне от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении должностным лицам грозит штраф в размере 50 тыс. руб., юридическим лицам — до 300 тыс. руб.

