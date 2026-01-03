На Кубани полностью восстановили железнодорожное сообщение после снегопада

В Краснодарском крае полностью восстановлена железнодорожная инфраструктура, обеспечивающая движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Повреждения контактной сети на участке Кавказская — Кубанская произошли около 2:00 31 декабря в результате обильных снегопадов. К ликвидации последствий были привлечены более 1 тыс. работников РЖД.

«В условиях объявленного в регионе режима чрезвычайной ситуации сотрудники ОАО "РЖД" полностью восстановили электроснабжение контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов»,— уточнили в пресс-службе.

Из-за аварии 31 декабря была введена резервная схема движения с использованием тепловозов, что привело к нарушению графика рейсов. К вечеру 31 декабря 55 поездов задерживались, а днем 1 января количество опаздывающих составов снизилось до 50. Также были отменены 12 пригородных поездов на 1–2 января, а время отправления более 20 составов дальнего следования корректировалось с момента аварии.

В настоящее время движение по всем направлениям восстановлено, график поездов соблюдается, а железнодорожная инфраструктура функционирует в штатном режиме.

На сегодняшний день сохраняется повышенная метеоопасность в горах. В частности, в Сочи прогнозируется слабая лавинная опасность на автодороге А-149 «Адлер – Красная Поляна» и в горной местности на высотах от 500 метров над уровнем моря до 18:00 4 января. До конца суток 3 января 2026 года в акватории Сочи и на ФТ «Сириус» ожидается волнение моря с высотой волн 1,3–2,2 метра.

Противолавинные службы курортов работают круглосуточно. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности и в случае чрезвычайных ситуаций обращаться по номеру 112.

Мария Удовик