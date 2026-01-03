С 1 февраля на улице Сормовской в Краснодаре введут запрет на парковку

В Краснодаре с 1 февраля 2026 года будет введен запрет на остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне улицы Сормовской. Ограничения коснутся участка дороги между первым и вторым Онежскими проездами, сообщает пресс-служба администрации города.

В указанной зоне планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей. Как уточнили в администрации города, меры направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения и предотвращение затруднений проезда, возникающих из-за припаркованного на проезжей части транспорта.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара призвали водителей учитывать изменения при планировании маршрутов и строго соблюдать требования правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи рассматривают введение платных парковок в центре Майкопа для улучшения транспортной ситуации и комфорта пешеходов. Как отметил глава республики Мурат Кумпилов, это необходимая мера для изменения привычки горожан использовать центр как основную зону для размещения автомобилей.

Параллельно в Краснодаре с 1 октября открылись 15 новых платных парковочных зон. Теперь в городе насчитывается 299 муниципальных платных парковок, предлагающих более 13 тыс. мест для автомобилей.

Мария Удовик