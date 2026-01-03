В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение на 4–5 января

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение на территории Краснодарского края на период с 4 по 5 января 2026 года. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в регионе ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Скорость ветра местами может достигать 20–25 м/с, а в горных районах — до 24–29 м/с. В связи с ожидаемыми ливнями и процессами таяния снега метеорологи также предупреждают о вероятности развития опасных гидрологических явлений, уточнили в краснодарском центре.

В частности, прогнозируется подъем уровней воды на малых реках. Повышенное внимание уделяется водотокам бассейна реки Кубань в юго-восточной части края, а также рекам Черноморского побережья, включая территорию Геленджика и Туапсинского муниципального округа. В отдельных районах уровни воды могут приблизиться к неблагоприятным и опасным отметкам.

В связи с ухудшением погодных условий экстренные, спасательные и коммунальные службы региона приведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям Краснодарского края рекомендовано соблюдать меры предосторожности, ограничить поездки в горные и прибрежные зоны, а также избегать нахождения вблизи водоемов и под деревьями.

«Ъ-Кубань» писал, что в первой половине января погода в России будет меняться резко и контрастно. На юге, в Краснодаре и Севастополе, уже 4 января потеплеет до +10…+12 градусов, а к 6-7 января температура может достичь +15 градусов, однако к 9 января вновь похолодает.

Мария Удовик