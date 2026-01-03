Более 11 тысяч домов Апшеронского района снова подключены к электричеству

В Апшеронском районе Краснодарского края удалось восстановить электроснабжение более 11 тыс. домов после недавней непогоды. По состоянию на утро 3 января электричество частично подано в девяти поселениях муниципалитета, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Наибольшее количество подключенных домов зафиксировано в Хадыженском городском поселении — 6,7 тыс. домов, в Нефтегорском — 2,6 тыс., Апшеронском — 391. В Новополянском сельском поселении свет появился у 125 домов, в Кабардинском — у 860, Тверском — 73, Отдаленном — 160, Мезмайском — 130 и в Куринском сельском поселении — 160 домов.

Для ликвидации последствий непогоды задействованы 23 бригады энергетиков и коммунальщиков, включающие 100 специалистов, а также 27 единиц специализированной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме для полного восстановления электроснабжения во всех населённых пунктах района.

Однако оперативную работу осложняют новые погодные угрозы. Краснодарский центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на 4-5 января 2026 года. В регионе ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра до 20-25 м/с, а в горных районах — до 24-29 м/с. Прогнозируется подъем уровней воды на малых реках, особенно в бассейне Кубани и на Черноморском побережье. Сохранена также лавинная опасность в горных районах Сочи.

Все экстренные и коммунальные службы региона приведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности, ограничить поездки в горные и прибрежные зоны и не пользоваться временными источниками электроэнергии без крайней необходимости до полного завершения всех ремонтных работ. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Мария Удовик