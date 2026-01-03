Стоимость проживания в отелях Кубани в 2025 году выросла почти на 15%

В Краснодарском крае по итогам 2025 года зафиксирован рост стоимости проживания в гостиницах различных категорий. Наиболее заметное увеличение цен отмечено в сегменте отелей категории четыре и пять звезд, пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По данным за ноябрь 2025 года, средняя стоимость суток проживания в таких гостиницах составила 4,12 тыс. руб., что на 14,5% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Годом ранее средняя цена находилась на уровне 3,6 тыс. руб.

Рост цен наблюдается и в других сегментах гостиничного рынка региона. В двухзвездочных отелях стоимость проживания увеличилась на 13,5% — с 1,38 тыс. руб. в ноябре 2024 года до 1,56 тыс. руб. в ноябре 2025 года.

Менее выраженная динамика зафиксирована в категории трехзвездочных гостиниц. Здесь средняя цена выросла на 7% и достигла 1,98 тыс. руб. против 1,85 тыс. руб. годом ранее.

В сегменте однозвездочных отелей изменения стоимости не зафиксированы. В ноябре 2025 года цена проживания сохранилась на уровне 1,38 тыс. руб.

Ранее стало известно, что гостиничный сектор Кубани за 10 месяцев 2025 года показал рост доходов до 65,17 млрд руб. (+5,8%). Выручка от услуг общественного питания, не включенных в стоимость проживания, также увеличилась. За январь—октябрь 2025 года она составила 3,62 млрд руб., что соответствует росту на 8,8% в годовом выражении. При этом Сочи сохранил прошлогодние показатели, а выручка его ресторанов немного снизилась. Ожидается, что новогодний турпоток в Краснодар вырастет на 40% благодаря возобновлению работы аэропорта.

Мария Удовик