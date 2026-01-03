Оставшиеся котельные Белореченска планируют ввести в работу в ближайшее время

В Белореченске в ближайшее время планируется запуск оставшихся четырех котельных. Для этого было восстановлено электроснабжение двух водозаборов, после чего в ночное время началось наполнение баков системы теплоснабжения города, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко, весь многоквартирный жилой фонд города уже обеспечен электроснабжением. Аварийно-восстановительные работы в частном секторе продолжаются.

Ранее региональный оперативный штаб сообщал о восстановлении электроснабжения более чем в 11 тыс. домов Апшеронского района Краснодарского края, пострадавших от непогоды. По состоянию на утро 3 января электричество частично было подано в девяти поселениях муниципалитета.

Наибольшее число подключенных домов зафиксировано в Хадыженском городском поселении — 6,7 тыс., в Нефтегорском — 2,6 тыс., в Апшеронском — 391. В Новополянском сельском поселении электроснабжение восстановлено в 125 домах, в Кабардинском — в 860, в Тверском — в 73, в Отдаленном — в 160, в Мезмайском — в 130 и в Куринском сельском поселении — в 160 домах.

Для ликвидации последствий непогоды в Апшеронском районе задействованы 23 аварийные бригады энергетиков и коммунальных служб общей численностью около 100 специалистов, а также 27 единиц специализированной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

В то же время оперативную обстановку осложняют прогнозируемые неблагоприятные погодные условия. Краснодарский центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на 4–5 января 2026 года. Ожидаются интенсивные осадки, грозы и усиление ветра до 20–25 м/с, а в горных районах — до 24–29 м/с. Также прогнозируется подъем уровней воды на малых реках, прежде всего в бассейне Кубани и на Черноморском побережье. В горных районах Сочи сохраняется лавинная опасность.

Мария Удовик