Главные новости за 2 января. Кубань, Крым, Адыгея

Отправление семи поездов дальнего следования на Кубани перенесено из-за нарушений графика движения, вызванных сложными погодными условиями.

В Краснодаре ожидается потепление до +12 °С.

В Адыгее число абонентов без электроснабжения к концу дня 1 января сократилось до 34 тыс. человек. С утра 2 января к работе подключились еще 19 бригад из других регионов, общее количество достигло 111.

Краснодарский край занял третье место в рейтинге самых встревоженных регионов России по итогам 2025 года, переместившись с девятой позиции прошлого года.

В Белореченском районе Краснодарского края сохраняются проблемы с электроснабжением, вызванные обильным снегопадом. Глава района отметил низкую эффективность работы обслуживающей организации «Актон», из-за чего город запитан менее чем на 40%.

В Краснодарском крае за год количество компаний в сфере общественного питания увеличилось на 6,8% (или 221 организацию).

В Апшеронском районе Краснодарского края в ночь на 1 января был введен режим чрезвычайной ситуации из-за массовых отключений электроэнергии, вызванных неблагоприятными погодными условиями.