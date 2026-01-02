Кубань попала в топ-3 самых встревоженных регионов России

Краснодарский край занял третье место в рейтинге самых встревоженных регионов России по итогам 2025 года, переместившись с девятой позиции прошлого года. Основными поводами для тревоги жителей стали последствия разлива мазута в Черном море, атаки дронов и отключения мобильного интернета, тогда как в 2024 году главным фактором оставался рост цен, следует из исследования, проведенного КРОС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Анализ основан на мониторинге СМИ и социальных сетей, позволяющем оценить активность обсуждений новостей среди пользователей. Регионы классифицируются по уровню тревожности на три группы: тревожные, уравновешенные и невозмутимые. По данным экспертов, средний суммарный индекс тревожности по стране вырос на 7% — с 8957,41 до 9584,64, чему способствовали активизация телефонных мошенников, перебои с мобильным интернетом, замедление функций Telegram и WhatsApp и блокировка ряда зарубежных цифровых сервисов.

Лидером рейтинга впервые стал Санкт-Петербург, где индекс тревожности вырос втрое — с 170,14 до 431,83. Москва, напротив, снизила показатель на 20% — до 410,82. Краснодарский край удвоил индекс до 212,44 и занял третье место. Основными тревогами для петербуржцев, а также жителей Нижегородской и Воронежской областей стали отключения мобильного интернета, тогда как для москвичей главной остается экономика.

Рост цен вошел в топ-3 тревожностей в 66 регионах, на первое место вышел в 24 субъектах, также в 24 регионах лидировала тема отключений мобильного интернета. Топ-3 тревог дополняют финансовые и телефонные мошенники, попавшие в рейтинг 64 регионов. В ряде субъектов в лидеры года вошли необычные причины: смерть блогера Паши Техника (Сахалин), нападения клещей (Тыва), преследование «инфоцыган» (Мордовия), дефицит топлива (Приморье, Башкортостан, Крым) и отключения горячей воды (Еврейская автономная область, Калининградская область, Курганская и Псковская области). Региональные инициативы по запрету продажи алкоголя стали главной тревогой в Вологодской области, Карелии и Забайкалье.

В топ-10 самых тревожных регионов не вошли Московская область, Брянская и Белгородская, которые снизили показатели. Курская область и Белгородская, ранее входившие в число лидеров, также покинули верхнюю часть рейтинга после снижения индекса тревожности на фоне прекращения контртеррористической операции и боевых действий.

Вячеслав Рыжков