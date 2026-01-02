В Адыгее более 100 бригад устраняют аварии на электросетях
В Адыгее число абонентов без электроснабжения к концу дня 1 января сократилось до 34 тыс. человек. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
С утра 2 января к работе подключатся еще 19 бригад из других регионов, общее количество специалистов достигнет 111. Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии в домах жителей республики в кратчайшие сроки.
Мурат Кумпилов выразил благодарность бригадам, продолжающим работу в сложных условиях.