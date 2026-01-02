В Краснодаре ожидается потепление до +12 градусов

Первая половина января, по прогнозам руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, будет отличаться резкой сменой погодных сценариев в разных частях страны. На севере Европейской России усилятся морозы, а в Краснодаре ожидается значительное потепление.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

На юге, по словам господина Шувалова, после резкого похолодания конца декабря ожидается столь же стремительное потепление. Уже 4 января в Краснодаре и Севастополе дневная температура может достигнуть +10…+12 градусов, а в период с 5 по 7 января вырастет до +15 градусам. Выпавший ранее снег, за исключением горных районов, сойдет, однако ненадолго: к 9 января прогнозируется новое похолодание с осадками и понижением температуры до 10 градусов.

В средней полосе с 6 по 9 января ожидается прохождение сразу трех южных циклонов, которые сместятся с юго-запада на северо-восток. В результате в Москве и большинстве регионов центра России высота снежного покрова может увеличиться еще на 10–15 см. Следом за циклонами арктический воздух вновь устремится на юг, и в период с 10 по 13 января в центральных регионах не исключены морозы до 20 градусов, а на северо-востоке — до 25 градусов и ниже.

Вячеслав Рыжков