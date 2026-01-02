В сфере общественного питания Кубани количество компаний за год выросло на 6,8%

В Краснодарском крае за год количество компаний в сфере общественного питания увеличилось на 6,8% (или 221 организацию). По данным на 1 декабря 2025 года в регионе работают 3479 таких компаний. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса для комплексной оценки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики уточнили, что в общепите Краснодарского края индивидуальных предпринимателей стало на 7,8% больше — 2684 организаций. Количество юридических лиц выросло на 3,4% — до 795-ти по данным на 1 декабря 2025 года. В январе-ноябре 2025 года в сфере общественного питания Краснодарского края зарегистрировано 876 организаций, 629 компаний ликвидировано.

Эксперты добавили, что исследовании учитывались организации, работающие по ОКВЭДам: 56.10 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, 56.10.1 — Рестораны и кафе с полным обслуживанием (включая самообслуживание), 56.29 — Другие виды организации питания (кейтеринг, столовые, буфеты), 56.30 — Подача напитков (кофейни, бары, если акцент на напитки).

СЕО консалтингового агентства для рестораторов GS_Consulting Гульназ Шарипова отметила, что Краснодарский край — один из самых быстрорастущих регионов по объемам миграции и турпотока, что обеспечивает стабильный спрос и стимулирует открытие кафе, кофеен и ресторанов. Кроме того, вход в рынок стал проще: готовые франшизы, компактные форматы, дарк-китчены, кофейни «to go».

«В 2026 году динамика, скорее всего, сохранится. Но рынок станет более профессиональным. Выживать будут те, кто считает цифры, работает с данными продаж, автоматизирует склад и закупки, понимает реальную рентабельность, а не обороты. Рост будет зависеть не от спроса, а от качества управления»,— прокомментировала Гульназ Шарипова.

Она считает, что закрылись в основном недавно появившиеся компании — без финансовой модели и системы учета. Рост аренды, фонда оплаты труда, себестоимости и налоговой нагрузки в 2025 году обнажил ключевую проблему: бизнес «на интуиции» перестал выживать. «Отсутствие оцифрованных процессов, контроля маржи по блюдам, корректного учета списаний и потерь приводит к тому, что владелец узнает о проблемах слишком поздно — когда кассовый разрыв уже неизбежен»,— рассказала Гульназ Шарипова.

Маргарита Синкевич