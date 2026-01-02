Глава Белореченского района подверг критике работу энергетиков

В Белореченском районе Краснодарского края сохраняются проблемы с электроснабжением, вызванные обильным снегопадом. По данным официального Telegram-канала главы муниципального образования Сергея Сидоренко, на данный момент от сети работают два городских водозабора, ведется набор воды для подачи в систему теплоснабжения. Из десяти котельных города функционируют шесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава района отметил низкую эффективность работы обслуживающей организации «Актон», из-за чего город запитан менее чем на 40%. Отсутствие оперативной связи с руководством компании замедляет восстановление электроснабжения.

На расчистке дорог задействованы четыре КДМ и два грейдера. Без электричества остаются 47 населенных пунктов. Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии действует в круглосуточном режиме.

Вячеслав Рыжков