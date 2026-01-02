Из-за снега на Кубани перенесли отправление 7 поездов дальнего следования

Отправление семи поездов дальнего следования на Кубани перенесено из-за нарушений графика движения, вызванных сложными погодными условиями, сообщила Федеральная пассажирская компания. Корректировки коснулись рейсов Имеретинский Курорт—Москва, Адлер—Ростов-на-Дону, Адлер—Москва, Адлер—Владикавказ, Адлер—Томск, Владикавказ—Адлер и Москва—Адлер, время их отправления сдвинуто на вечер 2 января и ночь на 3 января.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее ФПК информировала об изменении расписания еще десяти поездов дальнего следования 1 и 2 января. Краснодарский край с 31 декабря находится под воздействием сильного снегопада, что привело к массовым отключениям электроэнергии и задержкам железнодорожного сообщения. По данным оперативного штаба региона, к середине дня 1 января с опозданием следовали около 50 составов.

Вячеслав Рыжков