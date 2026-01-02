Атаки, обвалы, горящие центры

Прошлый год на Дону запомнился массированными атаками беспилотных летательных аппаратов, крупными пожарами, обвалом шахты и массовыми авариями с автобусами и самокатчиками. «Ъ-Ростов» подготовил подборку происшествий 2025 года, вызвавших наибольший резонанс.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасность с воздуха

В прошлом году в результате многочисленных атак БПЛА на Ростовскую область погибли 13 человек и 50 получили ранения. Основные удары беспилотников пришлись на Ростов-на-Дону, Таганрог, Сальск, Песчанокопское, Батайск и Азов.

Во время первой крупной атаки на Ростов-на-Дону в феврале были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе. Еще 37 жилых домов и зданий в Октябрьском районе города получили повреждения во время атаки беспилотников в августе 2025 года. В числе пострадавших оказались 13 жителей донской столицы.

Большая часть атак украинских БПЛА в 2025 году пришлась на Таганрог. Во время одного из ударов в городе начался пожар спортивного комплекса «Авангард», были повреждены стеклопакеты в школе №28 и двух жилых домах на ул. Трудовых Резервов, 2 и 2/1.

Следующий массированный удар по Таганрогу унес жизни четырех человек, еще десять получили различные травмы. Взрывной волной были разбиты более 600 оконных конструкций. Горожане подали 752 заявления на материальную помощь.

Из-за атаки беспилотников возникали задержки поездов. Так, в Песчанокопском районе в июле взрывом было повреждено здание железнодорожной станции, а на участке Лихая — Замчалово произошел обрыв контактной сети. Каждый из таких случаев приводил к задержке более 100 составов.



Самая массированная в минувшем году атака беспилотников на Ростовскую область произошла поздно вечером и ночью 14 декабря: с 20:00 до 23:00 средства ПВО уничтожили 52 украинских БПЛА. В целом за вечер 13 декабря и ночь 14-го военные перехватили и уничтожили в регионе 60 вражеских дронов.

Но и единичные воздушные атаки на Дон приводили к серьезным последствиям. Так, ночью 18 декабря военные сбили над регионом три беспилотника. В итоге, в ростовском порту возник пожар на грузовом судне, во время которого два члена экипажа погибли, еще трое — получили ранения. В туже ночь в Батайске сгорели два частных дома. Ожоги получили семь человек. Четверым медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в местную больницу, там скончался один из пострадавших.

Кстати, в этот же день, 18 декабря, в Волгодонске правоохранители предотвратили теракт в здании городской администрации. Преступление было спланировано спецслужбами Украины, а в роли исполнительницы должна была выступить 16-летняя студентка местного колледжа. Девушка планировала передать чиновнику рюкзак с бомбой.

Горели центры, полигоны и завод

Августовская атака БПЛА стала причиной одного из самых крупных пожаров года — на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. С возгоранием на НПЗ пять дней боролись 412 спасателей и 150 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС из Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей, а также два пожарных поезда.

Причиной техногенных пожаров прошлым летом становились и аномальные летние температуры. Самые крупные возгорания специалисты тушили на полигонах ТКО в Аксайском и Кагальницком районах, городе Шахты.

А наиболее крупный ландшафтный пожар, охвативший площадь 25 га, произошел минувшим летом в Каменском районе. В тушении огня участвовали более 70 пожарных и свыше 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. На очаги возгорания сбросили 28 т воды.

В сводке происшествий 2025 года значились и два пожара в торговых центрах — ТК «Галерея Астор» в Ростове-на-Дону и в ТЦ «Русь» в Новошахтинске. В частности, пожар в «Галерее Астор» произошел из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания. Огонь перебросился на соседний дом. Общая площадь пожара составила 800 кв. м. Из жилого здания эвакуировали 15 человек. Для борьбы с огнем привлекли 100 сотрудников и 29 единиц техники.

В целом, за весь 2025 год в Ростовской области было зарегистрировано более 7 тыс. пожаров, в которых погибли 139 человек. Это почти на треть меньше, чем в 2024 году.

Семь автобусов, 32 самокатчика

В 2025 году в Ростовской области произошло шесть крупных дорожно-транспортных происшествий с участием семи автобусов. В одном из таких ДТП, на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» в январе, в результате столкновения пассажирского автобуса и двух легковых машин, погибли два человека и еще семь получили ранения. Произошло это, когда водитель автомобиля Lada Priora при обгоне задел неасфальтированную часть дороги. Машину занесло, она столкнулась с Kia Rio. После этого Lada Priora выехала на встречную полосу и врезалась в автобус с 16 пассажирами.

Восемь человек пострадали в ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Ростове-на-Дону в начале марта. А в октябре на ул. Михайловской в Таганроге при столкновении рейсового автобуса и автомобиля Honda Fit ранения получили пять человек.

Еще одна авария с пассажирским автобусом и легковым автомобилем произошла в мае на трассе «Морозовск — Цимлянск». В результате ДТП водитель машины погиб на месте. В момент аварии в автобусе находились 52 туриста и два водителя, возвращавшихся в Воронеж из Элисты. Никто из них не пострадал.

Отдельное место в перечне происшествий занимают ДТП с участием самокатчиков. В Ростовской области с начала 2025 года год количество в таких авариях пострадали 32 ребенка, двое погибли — это вдвое больше, чем в 2024 году.

Обрушились шахты

К резонансным можно отнести и инциденты в донских шахтах. Так, в апреле на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе произошел обвал пород. В момент происшествия в забое находились 75 шахтеров, двое из них остались под завалами. Спасти работников удалось только на следующие сутки, их состояние оценивалось, как удовлетворительное. Шахта возобновила работу через два дня.

Во время расследования причин произошедшего, к штрафу по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» был привлечен бывший начальник участка.



Еще один обвал произошел в августе на шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе. Под завалами остались три шахтера, один из них погиб.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, горняк погиб на глубине почти 500 м во время обрушения породы.

Наталья Белоштейн