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обновлено 15:01

Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

Утром 26 января в Мартыновском районе на трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» с произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых машин. В результате два человека погибли, еще семь пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora совершал обгон по обочине и задел неасфальтированную часть дороги. Машину занесло, и она столкнулась с обгоняющей Kia Rio.

После этого Lada Priora выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, в котором находились 16 пассажиров.

Водитель и пассажир автомобиля Lada Priora погибли до приезда скорой. Семь пассажиров автобуса пострадали, их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Казуков

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