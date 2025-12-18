В Волгодонске предотвратили теракт у здания администрации

ФСБ предотвратила теракт возле здания администрации Волгодонска Ростовской области. Была задержана студентка колледжа с самодельным взрывным устройством (СВУ) мощностью 10 кг. Взрыв готовился спецслужбами Украины, утверждает ФСБ.

Патрульный наряд полиции задержал 16-летнюю студентку в центре города в районе парка «Юность». Она шла к зданию городской администрации с «увесистым рюкзаком», вызвавшим подозрение у полицейских.

Взрывотехники ФСБ подтвердили наличие в рюкзаке взрывчатки. СВУ также было начинено поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, рассказали в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По словам задержанной, рюкзак она взяла из тайника около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска. Студентка должна была доставить его ко входу в администрацию для передачи «некоему чиновнику».

О возбуждении уголовного дела ФСБ не сообщала. В пресс-релизе ЦОС сказано, что «принимается процессуальное решение».