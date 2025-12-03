На Дону количество пострадавших в ДТП с самокатами удвоилось в 2025 году

За 10 месяцев 2025 года в Ростовской области в авариях с самокатами пострадали 32 ребенка, двое погибли — это вдвое больше показателей всего 2024 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2024 году ранения получили 15 несовершеннолетних, смертельных случаев среди детей зафиксировано не было. В группе риска находятся граждане старше 65 лет. Они 14 раз становились участниками аварий с самокатами и средствами персональной мобильности, 15 человек получили травмы.

Общая статистика ДТП с самокатами и другими средствами персональной мобильности демонстрирует аналогичную тенденцию. За отчетный период в регионе произошло 80 подобных происшествий против 41 в прошлом году. Количество пострадавших возросло с 46 до 84 человек. Всего скончались три человека.

«Основными причинами происшествий стали нарушения приоритета проезда водителями автомобилей — 31 ДТП, и превышение скорости для конкретных дорожных условий — 20 ДТП. За нарушения правил дорожного движения привлекают к ответственности исключительно владельцев самокатов. В 2024 году административные санкции получили 711 человек, в 2025 году — 783»,— пояснили в ведомстве.

Валентина Любашенко