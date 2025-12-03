Число погибших в результате атаки БПЛА на Таганрог увеличилось до четырех

Число погибших в результате массированной атаки БПЛА, которой подверглись Таганрог и Неклиновский район 25 ноября, увеличилось до четырех человек. От полученных тяжелых ранений скончалась Лидия Чубенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидия Чубенко долгое время заведовала костюмерным цехом ДК им. Ленина, а затем работала педагогом по труду в детском доме №7.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что во время атаки Таганрога беспилотниками погибли три человека, ранения получили 12 человек. В городе были повреждены жилые дома и социальные объекты. Один из многоквартирных домов не подлежит восстановлению.

Наталья Белоштейн