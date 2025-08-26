Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью потушен спустя пять дней

Спасатели ликвидировали пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, начавшийся 21 августа после атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«Только что получил доклад: в 05:45 пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидирован. Благодарю всех, кто принимал участие в тушении огня»,— отметил глава региона.

В ликвидации возгорания на НПЗ участвовали 412 человек и 150 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС из Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской и Московской областей, а также два пожарных поезда.

Из-за того, что при тушении пожара спасатели пользовались большими объемами воды, в городе и в близлежащих населенных пунктах возникли перебои в водоснабжении. В Красносулинском районе подача воды была восстановлена 24 августа.

Наталья Белоштейн

