Главные новости за 30 декабря. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области в 2025 году машиностроительную продукцию выпускают 664 юридических лица и индивидуальных предпринимателя (ИП). Количество компаний отрасли в сравнении с 2024 годом сократилось на 2,6%, что произошло в основном за счет закрытия ИП.

В Ростовской области утверждены тарифы на электричество на 2026 год. Согласно документу, они будут повышаться дважды — 1 января и 1 октября. Тарифы на электроэнергию теперь распределены на три диапазона в зависимости от потребления.

Три председателя судов и четыре судьи назначены в Ростовской области. Соответствующий указ подписал Президент России.

В первые две недели декабря 2025 года в Ростовской области спрос на алкоголь снизился на 26% год к году. Средняя цена на алкогольные напитки достигла 1,1 тыс. руб. в 2025 году, что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда она составляла 1 тыс. руб.

В Ростовской области сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом превысил пороговые значения от 4,2% до 29% в сравнении с предыдущей неделей. Несмотря на высокие цифры заболеваемости, специалисты отмечают существенное замедление темпов прироста новых случаев инфекции.

С 30 декабря по 12 января все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены на усиленный режим работы. В новогодние праздники будут дежурить более 1 тыс. спасателей.

С января по сентябрь 2025 года жители Ростовской области заблокировали 71 млн нежелательных вызовов. Месяцами-лидерами по количеству нежелательных звонков году стали январь, февраль и март.