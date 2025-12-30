В Ростовской области назначены три председателя судов и четыре судьи

Три председателя судов и четыре судьи назначены в Ростовской области. Соответствующий указ подписал Президент России.

В Арбитражный суд Ростовской области на должность судьи назначена Ольга Капелюха, судьей Ростовского областного суда стала Виктория Верещагина.

На должность председателя Гуковского городского суда утверждена Александра Петяшина.

В Кировский районный суд Ростова-на-Дону председателем назначен Вячеслав Радовиль, а судьей стала Елена Фролова.

На должность председателя Октябрьского районного суда Ростова назначен Радик Гатауллин, судьей Октябрьского районного суда стала Наталья Кралинина.

Наталья Белоштейн