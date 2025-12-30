На Дону количество машиностроительных компаний сократилось на 2,6% в 2025 году

В Ростовской области в 2025 году машиностроительную продукцию выпускают 664 юридических лица и индивидуальных предпринимателя (ИП). Количество компаний отрасли в сравнении с 2024 годом сократилось на 2,6%, что произошло в основном за счет закрытия ИП. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в Ростовстате.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый заместитель генерального директора АО «ВЗМЭО» (Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования) Николай Сакирко рассказал, что в условиях санкционного давления на Россию развитие машиностроения в России замедляется. Кроме того, негативно сказалось значительное удорожание кредитов — в 2025 году банковские ставки достигали 30%. Это сделало заемные средства для бизнеса практически недоступными, в результате предприятия не инвестировали в развитие, а просто старались выжить.

Еще одна острая проблема, по словам первого заместителя гендиректора АО «ВЗМЭО»,— дефицит кадров. «Специалисты есть, но государственный курс на развитие малого предпринимательства и самозанятости ведет к тому, что квалифицированные кадры уходят с заводов, чтобы начать работать на себя»,— отметил Николай Сакирко.

В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области уточнили, что машиностроительный комплекс региона включает сельскохозяйственное, энергетическое и транспортное машиностроение, а также авиа- и приборостроение. Так, на Дону производят кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, тракторы, зерноуборочную, зерноперерабатывающую, почвообрабатывающую, коммунальную, кормоуборочную технику и прицепные опрыскиватели. Также предприятия выпускают грузовые и пассажирские электровозы, реакторы и парогенераторы для АЭС, паровые и бытовые котлы, электротехнические кабели и др.

Маргарита Синкевич