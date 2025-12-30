В Ростовской области утверждены тарифы на электричество на 2026 год

На сайте правительства Ростовской области опубликованы тарифы на электричество на 2026 год. Согласно документу, они будут повышаться дважды — 1 января и 1 октября. Тарифы на электроэнергию теперь распределены на три диапазона в зависимости от потребления.

Первый предназначен для тех, кто ранее укладывался в социальную норму (от 400 кВт*ч до 3200 кВтч в месяц). Второй — охватывает тех, кто потреблял больше нормы (3200 кВтч до 6000 кВт*ч), третий — для компаний (более 6000 кВт*ч), где тарифы будут приближены к рыночным ценам.

С 1 января 2026 года стоимость одного киловатт-часа для городских жителей будет варьироваться в зависимости от диапазона: 5,9 руб., почти 8,2 руб. и 13,7 руб. С 1 октября тарифы изменятся и составят 6,6 руб., 9,2 руб. и 14,8 руб. соответственно.

Жители домов с электроплитами и сельские жители будут платить меньше: с 1 января — 4,2, 5,7 и 9,6 руб., а с 1 октября — 4,7, 6,5 и 10,4 руб. соответственно.

Наталья Белоштейн