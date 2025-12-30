Спасатели Ростовской области перешли в режим повышенной готовности

С 30 декабря по 12 января все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены на усиленный режим работы. В новогодние праздники будут дежурить более 1 тыс. спасателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За безопасностью на водоемах будут следить 400 спасателей, для них подготовлены 80 специальных плавсредств и более 130 автомобилей.

«Прийти на помощь автомобилистам готовы 19 тягачей, более 700 единиц автотехники повышенной проходимости и более 1 тыс. специалистов областных служб экстренного реагирования»,— отметили в ведомстве.

На региональных дорогах при необходимости будут развернуты пункты обогрева.

Наталья Белоштейн