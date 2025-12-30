В Ростовской области накануне праздников на 26% снизился спрос на алкоголь

В первые две недели декабря 2025 года в Ростовской области спрос на алкоголь снизился на 26% год к году. Средняя цена на алкогольные напитки достигла 1,1 тыс. руб. в 2025 году, что на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда она составляла 1 тыс. руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы «Контур.Фокус»,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году в предпраздничные дни спрос на вино и водку упал на 36% и 34% соответственно, что сделало их самыми непопулярными товарами среди потребителей.

В соседнем Краснодарском крае спрос на алкоголь сократилось на 30%, при этом стоимость увеличилась на 12% (с 1 тыс. до 1,2 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом).

По всей России потребление алкоголя уменьшилось на 16%, тогда как средняя цена возросла на 12% (с 959 руб. до 1 тыс. руб).

Наталья Белоштейн