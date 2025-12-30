На Дону заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает порог до 29%

В Ростовской области сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом превысил пороговые значения от 4,2% до 29% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом, несмотря на высокие цифры заболеваемости, специалисты отмечают существенное замедление темпов прироста новых случаев инфекции. Однако в структуре циркулирующих возбудителей увеличилась доля вирусов гриппа. Доминирующим штаммом стал грипп A(H3N2). Помимо этого, у пациентов выявляют респираторные вирусы негриппозной природы: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Константин Соловьев