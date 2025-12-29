Жители Дона заблокировали 71 млн спам-звонков в 2025 году

С января по сентябрь 2025 года жители Ростовской области заблокировали 71 млн нежелательных вызовов. Об этом сообщает пресс-служба МТС. Месяцами-лидерами по количеству нежелательных звонков году стали январь, февраль и март.

В топ-3 категорий спам-звонков вошли предложения банковских услуг, опросы, а также обращения коллекторов. Средняя продолжительность нежелательного звонка в 2025 году составила 15 секунд, что на две секунды больше год к году. Если перевести заблокированные минуты звонков в годы, получится почти 32 года.

В отчетный период в регионе также был установлен рекорд по количеству попыток дозвона: одному жителю Ростова-на-Дону спамеры звонили более 16 тыс. раз.

Навязчивость спамеров привела к томe, что Ростов-на-Дону по результатам трех кварталов 2025 года попал в топ-10 городов по количеству заблокированных звонков. В этом списке значатся Екатеринбург, Краснодар, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа.

