Главные новости за 30 декабря. Сочи

Навагинская улица в Сочи по итогам декабря 2025 года стала самой дорогой торговой улицей среди регионов России. Максимальные ставки аренды на этой локации достигают 100 тыс. руб. за 1 кв. м в год, при этом средний уровень составляет 58 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

В Сочи в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» усилен контроль за реализацией пиротехнических изделий. Одним из ключевых направлений мероприятий стала профилактическая работа с продавцами данной продукции.

В Сочи завершено новогоднее оформление общественных пространств в преддверии праздничных каникул. Для создания праздничной атмосферы на улицах курорта установлено около 90 световых арт-объектов, которые уже использовались в предыдущие годы.

В горных поселках Сочи продолжаются восстановительные работы после сильного мокрого снегопада, который привел к повреждениям воздушных линий электропередачи. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 70 сотрудников филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» и свыше 20 единиц специализированной техники.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем вблизи побережья Сочи. Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800ERX и используется Военно-морскими силами США для патрулирования морских акваторий, мониторинга судоходства, а также поиска и сопровождения подводных лодок.

В Сочи спасатели МЧС России ликвидировали последствия падения дерева на частный жилой дом. Инцидент произошел утром на улице Береговой, где в результате обрушения ствол проломил кровлю здания и оказался внутри помещения рядом с детской кроватью.

В Сочи в течение ночи продолжались интенсивные снегопады. В прибрежной части курорта выпало до 20 мм мокрого снега, в предгорных районах — до 12 мм сухого.