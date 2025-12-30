В Сочи к Новому году установили около 90 световых арт-объектов

В Сочи завершено новогоднее оформление общественных пространств в преддверии праздничных каникул. Для создания праздничной атмосферы на улицах курорта установлено около 90 световых арт-объектов, которые уже использовались в предыдущие годы, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин, в текущем сезоне было принято решение отказаться от приобретения новых декоративных элементов. Бюджетные средства направили на монтаж и демонтаж существующих конструкций, а также на их ремонт и техническое обслуживание. При этом, по его словам, праздничное настроение в городе формируют световые инсталляции, фотозоны и украшенные ели во всех районах курорта. Главная городская елка на площади Флага также используется не первый год.

В местах массового пребывания жителей и гостей дополнительно установлены 15 городских елок. Живые деревья украшены световыми гирляндами и новогодними игрушками. Фотозоны и декоративные элементы для проведения анимационных программ размещены в Центральном районе на улице Навагинской, в Хостинском районе — на площади у дома творчества «Луч», в Лазаревском районе — у Центра национальных культур, а в Адлерском районе — в сквере на пересечении улиц Трудовой славы и Турчинского. Праздничное оформление дополняют малые архитектурные формы с тематическими и сказочными мотивами.

В соответствии с утвержденными рекомендациями праздничный декор уже появился в торговых центрах и санаторно-курортных организациях горного и прибрежного кластеров. Также выполнено оформление территорий горнолыжных курортов, утверждены афиши и перечень бесплатных активностей для гостей.

Всего в период новогодних и рождественских праздников на территории Сочи планируется проведение более 250 мероприятий, ориентированных на жителей города и туристов.

Мария Удовик