В Сочи упавшее дерево проломило крышу частного дома во время снегопада

В Сочи спасатели МЧС России ликвидировали последствия падения дерева на частный жилой дом. Инцидент произошел утром на улице Береговой, где в результате обрушения ствол проломил кровлю здания и оказался внутри помещения рядом с детской кроватью, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Сообщение о происшествии поступило в спасательный отряд от 48-летней жительницы города около половины шестого утра. В момент падения дерева члены семьи находились в доме и спали. По прибытии на место сотрудники МЧС с использованием бензопил распилили ствол, убрали древесину с крыши и расчистили поврежденный участок, сообщили в ведомстве.

В результате происшествия пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Инцидент произошел на фоне сложных погодных условий. В течение ночи в Сочи наблюдались интенсивные снегопады. В прибрежной части курорта выпало до 20 мм мокрого снега, в предгорных районах — до 12 мм сухого. К утру высота снежного покрова в городской черте достигла 11 см, в Красной Поляне — 77 см. Также было зафиксировано налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья, максимальный диаметр отложений составил 45 мм.

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Улично-дорожная сеть расчищается в круглосуточном режиме с приоритетом для маршрутов общественного транспорта и подъездов к социальным объектам. В ночные часы к работам были привлечены 311 специалистов и 194 единицы техники, использовано около 1,2 тыс. тонн противогололедных материалов.

Городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Контроль за обстановкой осуществляет городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина.

Мария Удовик