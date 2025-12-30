Власти Сочи усилили надзор за реализацией пиротехники перед праздниками

В Сочи в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» усилен контроль за реализацией пиротехнических изделий. Одним из ключевых направлений мероприятий стала профилактическая работа с продавцами данной продукции, пишет мэрия курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сотрудники администрации города совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС России по городу Сочи провели проверки торговых точек, осуществляющих продажу пиротехники, и проинформировали работников о действующих требованиях законодательства.

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Александр Девин, в текущем году в городе принято решение отказаться от проведения городских фейерверков, аналогичные рекомендации направлены организациям санаторно-курортной и потребительской сферы. При этом продажа пиротехнических изделий для личного использования не запрещена, однако осуществляется при строгом соблюдении норм, установленных постановлением правительства РФ, включая запрет на реализацию несовершеннолетним.

В случае выявления нарушений предусмотрены штрафы до 40 тыс. руб. как для продавцов, так и для предпринимателей, а также конфискация продукции. Во всех районах города проводится мониторинг торговых объектов, продавцам разъясняется ответственность, для этого подготовлены специальные памятки.

Отдельное внимание уделяется пресечению нелегальной торговли. Так, в Адлерском районе на улице Гастелло выявлен факт несанкционированной реализации пиротехники, по которому составлены два административных протокола и изъято 1395 единиц изделий. Еще три аналогичных нарушения зафиксированы на улицах Черновицкая, Петрозаводская и Ивановская, где в общей сложности арестовано более 10 тыс. единиц продукции.

Продажа пиротехнических изделий запрещена в жилых домах, на вокзалах и железнодорожных платформах, остановках общественного транспорта, в подземных переходах, транспортных средствах, а также на территориях пожароопасных объектов. Реализация продукции лицам младше 16 лет не допускается. Также запрещена торговля изделиями без заводской упаковки, идентификационных знаков, инструкции по применению, сертификатов соответствия, а также с истекшим сроком годности или признаками повреждений.

В случае выявления нарушений общественного порядка и правил торговли пиротехникой гражданам рекомендовано обращаться в дежурную часть полиции по телефону 102 или на горячую линию департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.

Мария Удовик