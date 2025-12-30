Над Черным морем недалеко от Сочи пролетел противолодочный самолет ВМС США

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем вблизи побережья Сочи. Об этом пишет «РИА Новости».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно информации сервиса, воздушное судно вылетело с территории Болгарии, после чего проследовало над акваторией Черного моря вдоль побережья Крыма в южном направлении. В районе Сочи самолет выполнил разворот и взял обратный курс.

Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800ERX и используется Военно-морскими силами США для патрулирования морских акваторий, мониторинга судоходства, а также поиска и сопровождения подводных лодок.

На фоне произошедшего в Краснодарском крае в утренние часы была отменена угроза «Беспилотная опасность», действовавшая в регионе с вечера 29 декабря. Соответствующее уведомление распространили через систему РСЧС.

Режим угрозы вводился ориентировочно в 20:35 и действовал порядка девяти часов. В этот период жителей региона предупреждали о риске падения беспилотных летательных аппаратов и рекомендовали находиться в помещениях без остекления.

Мария Удовик