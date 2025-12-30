Навагинская улица в Сочи возглавила рейтинг дорогих торговых улиц регионов

Навагинская улица в Сочи по итогам декабря 2025 года стала самой дорогой торговой улицей среди регионов России. Максимальные ставки аренды на этой локации достигают 100 тыс. руб. за 1 кв. м в год, при этом средний уровень составляет 58 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Такие данные приводит «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитическое исследование компании SRG.

Рейтинг был сформирован на основе анализа 57 городов с развитым рынком стрит-ретейла, включая 14 городов-миллионников, без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Сочи ранее не входил в данный перечень и был учтен в исследовании впервые, что позволило курорту занять лидирующую позицию среди региональных торговых улиц.

Второе место в рейтинге занял проспект Ямашева в Казани, где средняя ставка аренды составила 40,7 тыс. руб. за 1 кв. м в год. На третьей строчке расположилась улица Красная в Краснодаре со средним показателем 34 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

В первую десятку рейтинга также вошла улица Большая Садовая в Ростове-на-Дону. Она заняла 10-е место со средней арендной ставкой на уровне 28 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

По оценке аналитиков, ключевые торговые локации в регионах характеризуются минимальным уровнем вакантности, а высокие арендные ставки обусловлены ограниченным предложением качественных площадей. Эксперты отмечают, что в 2025 году сегмент продемонстрировал умеренную положительную динамику ставок, несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределенность.

В компании SRG прогнозируют, что в январе 2026 года существенных изменений на рынке не ожидается. По их оценке, уровень арендных ставок сохранится до конца зимнего периода, допускается лишь незначительное колебание в пределах 2–5%.

Мария Удовик