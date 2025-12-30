В Сочи за ночь использовали более 1,2 тысячи тонн противогололедных материалов

В Сочи в течение ночи продолжались интенсивные снегопады. В прибрежной части курорта выпало до 20 мм мокрого снега, в предгорных районах — до 12 мм сухого. К утру высота снежного покрова в черте города составила 11 см, в Красной Поляне — 77 см. На побережье зафиксировано налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья, максимальный диаметр отложений достиг 45 мм, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Работы по расчистке улично-дорожной сети ведутся в круглосуточном режиме. Приоритет отдан улицам, по которым проходят маршруты общественного транспорта и расположены социальные объекты. В ночные часы федеральные, региональные и муниципальные дорожные службы задействовали 311 специалистов и 194 единицы техники. Для обработки проезжей части использовано 1,2 тыс. тонн противогололедных материалов.

Городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Обстановку контролирует городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина.

Власти курорта обращают внимание на сложную дорожную ситуацию в горном кластере. По словам заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, продолжающийся снегопад формирует экстремальные условия для движения транспорта. В городе зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий, а использование автомобилей на летней резине в зимний период недопустимо. Отмечается, что неправильно припаркованные автомобили затрудняют работу снегоуборочной техники и создают угрозу безопасности.

Для информирования водителей на всем участке от Магри до Красной Поляны функционируют 25 электронных табло, которые в режиме реального времени отображают дорожную обстановку и наличие свободных парковочных мест. В распоряжении автомобилистов более 3,8 тыс. парковочных мест. При их заполнении возможны ограничения на въезд в горный кластер. Автомобили, припаркованные с нарушением правил, подлежат эвакуации. В качестве альтернативы рекомендовано использовать общественный транспорт и электропоезда.

Мария Удовик