Более 70 энергетиков устраняют последствия снегопада в горах Сочи

В горных поселках Сочи продолжаются восстановительные работы после сильного мокрого снегопада, который привел к повреждениям воздушных линий электропередачи. В ликвидации последствий непогоды задействованы более 70 сотрудников филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» и свыше 20 единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наиболее сложная обстановка сложилась в отдельных населенных пунктах Хостинского и Лазаревского районов. Проведение работ в горной местности осложняется снежными заносами, отсутствием подъездных путей, а также завалами деревьев, препятствующими доступу к объектам электросетевого хозяйства.

Координацию восстановительных мероприятий осуществляет штаб филиала «Кубаньэнерго» во взаимодействии с органами местного самоуправления, городскими коммунальными службами и региональным подразделением МЧС. Работы планируется продолжать до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Энергетики напоминают о недопустимости приближения к оборванным проводам и проведения любых самостоятельных работ на энергообъектах. Для приема обращений действует круглосуточная горячая линия.

Параллельно в городе в круглосуточном режиме ведется расчистка улично-дорожной сети. Приоритет отдан магистралям общественного транспорта и улицам, где расположены социально значимые объекты. В ночное время к работам были привлечены 311 специалистов и 194 единицы техники федеральных, региональных и муниципальных дорожных служб. Для обработки проезжей части использовано 1,2 тыс. тонн противогололедных материалов.

Мария Удовик