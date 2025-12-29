Главные новости за 29 декабря. Сочи

В Сочи скорректировали режим работы общественного транспорта в период новогодних и рождественских праздников. Изменения направлены на обеспечение транспортной доступности для жителей и гостей курорта в дни массовых мероприятий и праздничных служб.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В ночь на 29 декабря неблагоприятные погодные условия наблюдались на всей территории города: на побережье прошел дождь со снегом, в горных населенных пунктах фиксировались снегопады, в Краснополянском округе — метель.

В горном кластере Сочи к 2026 году планируется завершить реализацию трех инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 131 млрд руб.

Авиабилеты в Сочи после завершения новогодних праздников подешевеют на 40%. Такое снижение ожидается в январе на фоне сокращения спроса после периода праздничных поездок.

Аварийные отключения на воздушных линиях электропередачи «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара», из-за которых без электричества временно остались все районы Абхазии, полностью устранены. Энергоснабжение республики восстановили.

Прокуратура Центрального района Сочи организовала проверку по факту пожара, в результате которого пострадали три человека. Инцидент произошел 28 декабря вблизи торгово-развлекательного центра «Олимп».

Сочинские энергетики переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий в предгорных и горных районах курорта. Специалисты Сочинских электрических сетей филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» осуществляют постоянный контроль за состоянием объектов электросетевого комплекса.