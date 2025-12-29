В Абхазии устранили крупную аварию на ВЛ «Шешелети» и «Ачгуара»

Аварийные отключения на воздушных линиях электропередачи «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара», из-за которых без электричества временно остались все районы Абхазии, полностью устранены. Энергоснабжение республики восстановлено, сообщает минэнерго республики в своем Telegram-канале.

Массовое отключение произошло около 12:00 в результате неблагоприятных погодных условий. Вследствие аварии подача электроэнергии была прекращена на всей территории республики. Для ликвидации последствий аварии на место были оперативно направлены ремонтные бригады.

После восстановления магистральных линий специалисты продолжают устранять локальные повреждения в отдельных районах. В Гудаутском районе перебои с электроснабжением затронули ряд населенных пунктов, включая села Хипста, Блабырхуа, Калдахвара, Агараки, Дурипш, Хуап, Джирхва, Абгархук, Звандрипш, Мгудзырхва, Бармышь и Лыхны.

В Гагрском районе временные отключения были зафиксированы в части сел Лдзаа и Алахадзы, а также в селе Псахара, районе парка в Старой Гагре, части села Багрипш и поселков Цандрипш и Гечрипш. В Сухумском районе без электроснабжения оставались села Шицкуара и Эшера, в Очамчырском — Гуп, Арасадзыхь, Кындыг, Атара и Река. В Галском районе перебои коснулись сел Дихазурга и Чубурхинджи, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что в Сухуме подача электроэнергии уже полностью восстановлена. Ремонтные бригады продолжают работу на местах локальных аварий до полного восстановления электроснабжения во всех населенных пунктах.

Мария Удовик