Более 131 млрд рублей направят на курортные проекты в горах Сочи

В горном кластере Сочи к 2026 году планируется завершить реализацию трех инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на выступление мэра Сочи Андрея Прошунина в рамках зимнего пресс-тура.

По словам главы города, в настоящее время на территории Красной Поляны и Эсто-Садка функционируют 73 средства размещения, включая пять глэмпингов. Совокупный номерной фонд превышает 3 тыс. номеров, что больше показателей каждого из трех других горных курортов Сочи. Красная Поляна и Эсто-Садок формируются как единая ключевая горноклиматическая курортная территория государственного значения и демонстрируют устойчивую динамику развития.

Как отметил Андрей Прошунин, в горном кластере города сейчас реализуется восемь инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере. Их реализация позволит увеличить номерной фонд еще на 5 тыс. мест. Три из этих проектов планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 131 млрд руб. В результате реализации проектов в горном кластере будет создано порядка 4 тыс. новых рабочих мест.

В администрации города подчеркивают, что развитие курортной инфраструктуры продолжает олимпийский вектор преобразований и направлено на формирование в Красной Поляне и Эсто-Садке крупного, диверсифицированного, круглогодичного туристического и спортивного кластера международного уровня. Реализация проектов сопровождается координацией работ по развитию социальной и общественной инфраструктуры при одновременном сохранении природного потенциала территории.

В частности, в 2026 году в Красной Поляне планируется открытие пятизвездочного гостиничного комплекса Double Tree by Hilton на 802 номера. Объем инвестиций в проект превысит 12 млрд руб., будет создано 250 рабочих мест. Также в следующем году начнет работу пятизвездочная гостиница «Красная Поляна» на 16 номеров с объемом инвестиций более 4,3 млрд руб. и созданием 40 рабочих мест. В Эсто-Садке предусмотрено завершение строительства гостиничного комплекса из 23 шале в альпийском архитектурном стиле. Инвестиции в проект превысят 9,1 млрд руб., число рабочих мест составит 95.

Мария Удовик