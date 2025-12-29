Автобусы в Сочи будут ходить до полуночи в новогоднюю ночь

В Сочи скорректировали режим работы общественного транспорта в период новогодних и рождественских праздников. Изменения направлены на обеспечение транспортной доступности для жителей и гостей курорта в дни массовых мероприятий и праздничных служб, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи в своем Telegram-канале.

В ночь с 31 декабря на 1 января ряд городских маршрутов будет работать в продленном режиме — до 23:00–00:00. В их числе автобусы №30, 38, 48, 83, 87н, 92, 95, а также пригородные маршруты №550, 556 и 560. Кроме того, с начала декабря на улицах города курсируют брендированные новогодние автобусы, а с 29 декабря на маршрутах №105э и 2М запущены специально украшенные к празднику «автобусы желаний».

В ночь на 7 января, в период проведения рождественских богослужений во всех районах курорта, маршруты №30, 38, 43, 92, 95, 556 и 560 будут осуществлять перевозки до 03:00. На 1 и 2 января, в связи с традиционно сниженным пассажиропотоком, на городских и пригородных направлениях, за исключением маршрутов горного кластера, будет действовать расписание выходного и праздничного дня. Движение автобусов доступно для отслеживания в режиме реального времени на сайте transport.sochi.ru и в одноименном мобильном приложении.

Изменения в работе транспорта реализуются на фоне действующего в Сочи штормового предупреждения. Городские службы продолжают работу в усиленном режиме. По данным администрации, в ночное время к расчистке дорог было привлечено 330 единиц техники и более 530 дорожных рабочих, использовано порядка 930 тонн противогололедных материалов. В горном кластере задействовано свыше 120 единиц техники и 125 специалистов.

Параллельно усилен контроль за работой электросетевого комплекса. Сочинские энергетики филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» проводят осмотры линий электропередачи, устраняют локальные нарушения и используют резервные схемы электроснабжения. Восстановительные мероприятия координируются совместно с коммунальными службами и МЧС. Штормовое предупреждение на курорте действует до 1 января 2026 года.

Мария Удовик