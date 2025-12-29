Почти 1 тысячу тонн противогололедных материалов израсходовали в Сочи за сутки

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В ночь на 29 декабря неблагоприятные погодные условия наблюдались на всей территории города: на побережье прошел дождь со снегом, в горных населенных пунктах фиксировались снегопады, в Краснополянском округе — метель, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин, в ночное время на расчистке улично-дорожной сети по всему городу было задействовано свыше 330 единиц специализированной техники и более 530 дорожных рабочих. В работах участвуют федеральные, региональные и муниципальные службы. За ночь использовано порядка 930 тонн противогололедных материалов.

По словам мэра, вся городская инфраструктура функционирует в штатном режиме, обстановка находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.

В горном кластере к уборке снега привлечено более 120 единиц техники и 125 человек, в том числе для ручной очистки тротуаров. Въезд транспортных средств на летней резине ограничен, усилены меры по эвакуации автомобилей. На отдельных маршрутах в горных селах зафиксированы затруднения движения, при этом расчистка дорог ведется в приоритетном порядке на направлениях следования общественного транспорта.

Из-за налипания мокрого снега в городе упало около 20 деревьев, аварийные службы устраняют последствия. В горной зоне Лазаревского района выявлены локальные нарушения на воздушных линиях электропередачи, энергетики проводят восстановительные работы и переводят потребителей на резервные схемы электроснабжения. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Штормовое предупреждение в Сочи действует до 1 января 2026 года. В горной местности выше 500 м сохраняется лавиноопасность. К вечеру прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 5 градусов, усиление ветра и шторм на море до 6 баллов.

Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик